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六旬婦紅磡單位內倒斃 其兄兩夫婦涉傷人被捕
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2023年01月09日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】一名63歲女子倒斃在紅磡一個單位，死者哥哥兩夫婦涉嫌傷人被捕。
探員檢走衣物等證物，警方早上8時許接報，一名女子在新柳街7號一個低層單位內昏迷，救護員到場證實她明顯死亡，警方封鎖現場調查，通知鑑證科蒐證。消息指單位曾傳出爭吵聲，警方之後拘捕死者67歲兄長及其63歲妻子，九龍城警區重案組接手調查，死因有待驗屍確定。
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