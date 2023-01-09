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外交部發言人趙立堅調任邊界與海洋事務司副司長
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2023年01月09日
中國在線
新聞資訊
【有線新聞】內地傳媒報道，趙立堅不再擔任外交部發言人。
外交部網站顯示，趙立堅已調任邊界與海洋事務司副司長，負責擬訂陸地、海洋邊界相關外交政策，及處理有關邊界及領土等涉外案件事務。
現年50歲的趙立堅曾駐派中國駐巴基斯坦大使館，2019年出任新聞司副司長，成為其中一位外交部發言人，趙立堅上次主持外交部例行記者已是去年12月2日。
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