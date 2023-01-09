政府編訂應急隊伍指定人員名單　公務員事務局：今年首季將進行演練

【有線新聞】公務員事務局說已編訂應急隊伍指定人員名單。

施政報告提出在現行動員機制，增設全政府動員級別，預先制訂各部門指定人員名單，處理重大事故時立即動員、組成應急隊伍。公務員事務局說，各部門已編訂輪值名單，亦已公布實施細節，會定期演練，強化應變能力，首次演練會在今年首季進行。