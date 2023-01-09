社區檢測中心明起接受三歲以下幼童檢測

【有線新聞】社區檢測中心明日起接受三歲以下幼童檢測。

政府說因應過關需要，明日起將社區檢測中心及檢測站的服務擴展至三歲以下幼童，可以自費做咽喉拭子核酸檢測以便入境內地。醫護亦會評估三歲以下嬰兒是否適合採樣。