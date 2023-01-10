市面退燒止痛藥缺貨　李家超：擬與藥廠商討對藥房售藥自律限制

【有線新聞】行政長官李家超說，香港與內地陸路口岸每日五萬個通關名額符合實際需要，未來八星期只預約了一成七。對於通關後或加劇「搶藥潮」，李家超說會跟藥廠及藥房商討，售賣退燒藥時有「自律性限制」，亦不排除要立法規管。

香港與內地首階段免檢疫通關，陸路口岸每日5萬個名額，未來三日尚餘三至四成，挨近農曆新年的日子就幾乎爆滿，最受歡迎是年廿九，其次是年廿八及年三十。李家超：「市民的反應是代表，第一團圓團聚，第二是民心所向，代表兩地緊密相連。在這八星期內，大約佔我們17%（預約額）即是說兩成都不夠，我們設定5萬個人數安排，是符合實際需要。」他說會觀察多幾天，再檢討是否需要調校通關細節，又說通關令人流增加，有助提振經濟、引入企業及人才。

有機同時可能有危，市民擔心水貨客重臨，令部分藥物短缺。李家超：「在藥房賣某類藥物，有一些自律性限制，這方面我們正與藥廠商討，當然如果我們認為情況需要用立法手段處理，這個可能性是存在的，但我希望盡量可以與包括藥廠及售賣有關藥物的藥房，會有大家共同的協議，處理這方面可能出現的問題是最好的。」他說暫時只會針對退燒藥，其他藥物要再觀察供貨量，又說公營醫療系統的退燒藥十分充足。

藥房業界說已自發限制顧客購藥量，不希望立法規管藥房銷售退燒藥。港九藥房總商會副理事長張德榮：「我們統計過如果不幸患新型肺炎，需要這些止痛退燒藥都只是十粒、八粒，因為發燒都是那幾天時間，賣一盒、兩盒給客人是合適。本人反對立法，因為立法之後想取消很困難，看看十年前推出『限奶令』，現在奶粉沒人提過買不到，供應非常充足，但『限奶令』完全取消不了。」