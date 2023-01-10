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英國首次本土發射衛星任務宣告失敗

英國首次本土發射衛星任務宣告失敗

【有線新聞】英國首次本土發射太空任務失敗，維珍軌道的發射器一號火箭，未能將搭載的衛星送入軌道。

經過改裝的波音747搭載火箭，當地周一於康沃爾發射場起飛，按計劃於大西洋上空發射火箭。不過維珍軌道其後宣布，由於出現異常情況，未能將九顆民用及軍用衛星送入軌道，正分析有關數據。搭載火箭的波音747飛機，則安全返回地面。
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