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立場案｜否認立場屬政治平台　鍾沛權：傳媒不一定認同受訪者觀點

【有線新聞】已停運的立場新聞及總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐被控串謀發布煽動刊物案，繼續在區域法院審理。鍾沛權作供時否認立場是政治平台，傳媒不一定要認同受訪者觀點，應交由公眾判斷。
鍾沛權和林紹桐到區域法院應訊，案件表證成立，辯方傳召鍾沛權作供。他說立場新聞2020年底籌辦英國分社，當時留意到很多人移民英國，認為是合適時機設立分支，除採訪報道移英港人的生活，亦有國際新聞深度報道和分析，否認控方開案陳詞所指，設分社讓激進份子宣揚違法行為和政治理念。
控方陳詞時亦提到，《立場新聞》並非單純網媒，而是政治平台。鍾沛權指，成立《立場》主要原則是要捍衛言論自由，發揮傳媒第四權。以博客的文章為例，只要內容建基於事實根據，無引起即時暴力風險，損害公眾健康等，基本上是「來稿必登」，即使部分質素不夠水平。他認為充分的言論自由對社會最好，傳媒機構不一定要認同或同意採訪人物及刊登文章的觀點，只要他們的主張關乎公眾利益受到關注，應交由公眾分析和辯論。
鍾沛權作供時提到，立場以信託形式營運，是不希望機構因有人受壓而輕易結束，又指立場爭取被官方承認，是希望報道持平和充分。
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