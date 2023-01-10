通關｜澳門周五起推港人優惠　船票及車票買去程送回程

【有線新聞】澳門旅遊局星期五起，向香港居民提供船票及車票交通優惠，買去程送回程。

現時由香港入境澳門，毋須出示檢測證明。疫情前香港是澳門第二大客源地，香港居民星期五至三月底，購買噴射飛航、金光飛航船票，或經港珠澳大橋的港澳快線穿梭巴士車票，有「買去程送回程」的買一送一優惠，不可以即日來回，鼓勵旅客在澳門過夜，之後會有更多交通服務營辦商提供優惠，旅客可向各營辦商查詢詳情。