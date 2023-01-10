返回
按輸入鍵開始搜尋

美墨領袖雙邊會談

美墨領袖雙邊會談

【有線新聞】美國總統拜登在墨西哥，與總統洛佩斯雙邊會談。

當地周一傍晚，洛佩斯於首都墨西哥城為拜登舉行歡迎儀式。兩人隨後展開會談，拜登形容墨西哥是真正合作夥伴，期望解決非法移民和跨境販毒問題，並加強經濟一體化和投資；洛佩斯則希望華府消除對拉丁美洲及加勒比地區的蔑視態度。
美墨兩國將與加拿大，周二舉行第十屆北美峰會，加拿大總理杜魯多亦已到埗。
上一條影片 一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包　5類人建議接種　副作用＋預約方法＋接種地點一文看
下一條影片 童軍總會百人榮休宴違限聚令　餐飲供應商遭罰3.5萬元
其他人也在看
一線搜查｜PCR自費核酸全港17個檢測點一覽　最平$120！最快6小時有結果　港人外遊必知
今天
一線搜查丨西裝男搭紅的上水去粉嶺　司機拒載：人哋排咗個幾兩個鐘　業界拆解司機有無犯法
2023年01月04日
一線搜查丨新冠快測陽性7大須知　申報平台文件＋隔離令申請教學　請病假可豁免醫生紙？
今天
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
2022年12月01日
一線搜查丨內地通關出入境5款管制藥不能帶　止痛藥、抗生素屬違法　一個情況可豁免
2023年01月06日
通關｜李家超指年廿九最多人預約過關　卓永興統籌處理上水水貨客問題
2023年01月08日