【有線新聞】美國總統拜登在墨西哥，與總統洛佩斯雙邊會談。

當地周一傍晚，洛佩斯於首都墨西哥城為拜登舉行歡迎儀式。兩人隨後展開會談，拜登形容墨西哥是真正合作夥伴，期望解決非法移民和跨境販毒問題，並加強經濟一體化和投資；洛佩斯則希望華府消除對拉丁美洲及加勒比地區的蔑視態度。

美墨兩國將與加拿大，周二舉行第十屆北美峰會，加拿大總理杜魯多亦已到埗。