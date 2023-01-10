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美墨領袖雙邊會談
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2023年01月10日
兩岸國際
新聞資訊
【有線新聞】美國總統拜登在墨西哥，與總統洛佩斯雙邊會談。
當地周一傍晚，洛佩斯於首都墨西哥城為拜登舉行歡迎儀式。兩人隨後展開會談，拜登形容墨西哥是真正合作夥伴，期望解決非法移民和跨境販毒問題，並加強經濟一體化和投資；洛佩斯則希望華府消除對拉丁美洲及加勒比地區的蔑視態度。
美墨兩國將與加拿大，周二舉行第十屆北美峰會，加拿大總理杜魯多亦已到埗。
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