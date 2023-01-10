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通關｜民眾春運回鄉度歲 旅遊業界料二月後才有較大規模內地團訪港
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2023年01月10日
港聞
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【有線新聞】香港和內地恢復免檢疫通關，有旅遊業界人士說，不少內地旅行社在疫情期間結業，預計2月後才有較大規模內地團訪港，而現時正值內地春運期，較少內地旅行團訪港是預期之內。
旅遊促進會總幹事崔定邦：「現時內地已經進入了春運的繁忙時間，內地有很多工廠或企業準備收爐，員工準備一年一度回家過年，我們稱之為大交通，即高鐵正全力應付回鄉，及稍後內地人重返大城市工作，交通沒有剩餘太多運力應付旅遊業。」
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