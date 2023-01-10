最低工資｜五月起加至40元　市民：冀帶動加薪　政府：倘加至44元、恐流失兩萬職位

【有線新聞】行政長官會同行政會議通過，最低工資5月起由37.5加至40元、加幅6.7%。政府說跑贏同期通脹，又說如果加到44元，可能流失近兩萬個職位。

最低工資加到40元，政府說零售、物業管理、派遞及清潔等行業都受惠。清潔工王先生：「我工作八個半小時，有400幾元工資，高過吧？」

時薪高於40元的打工仔不會直接受惠，有人寄望會帶動一起加人工。李女士：「這樣最好，可以加薪，現在百物騰貴，可以加薪就最好，希望政府加多一點。」

負責出糧的就愁「閉翳」，茶餐廳負責人說樓面缺人，已加兩成人工以時薪70元「搶人才」。餐廳負責人胡先生：「（政府）說加2.5元工資，他們要求的未必2.5元，可能加5至10元，變成所有老闆都很難做，因為是政府帶頭加價，你說全香港市民和不和應？」

最低工資委員會主席王沛詩及署理政府經濟顧問說，最低工資37.5元自2019年起凍結，即將加至40元，升幅是6.7%，跑贏通脹、高於同期物價升幅5.4%，估計有46,000至87,000名打工仔受惠。王沛詩說，今次受惠人數比四年前調整時少是好事，不想太多人拿最低工資。政府推算如果加到44元，失業率會升0.37至0.54百分點，可能流失高達19,800個職位。

檢討最低工資會否由兩年一檢改為一年一檢，最低工資委員會說暫時未有公布，但會按經驗、盡量優化機制。