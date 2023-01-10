中方停向韓發赴華簽證　南韓限港澳客飛仁川　外交部：反對歧視性入境限制

中方即日起暫停簽發南韓公民到中國的短期簽證，南韓政府表示遺憾，同日宣布要求港澳地區旅客只能經仁川機場入境，外交部表示，堅決反對少數國家對華實施歧視性入境限制，會採取對等措施。

南韓駐香港領事館周二宣布，現行規定內地航班只准經仁川機場入境的措施，擴大至涵蓋來自港澳的航班，並暫停相關旅客入境後轉乘內陸機到其他城市，措施即日起生效至下月底。意味農曆新年長假期間原定直飛香港至釜山或濟州直航航線的香港快運等航空公司將大受影響。而原定計劃經仁川機場入境後，轉乘當地內陸航線到其他城市的旅客需改用其他交通方式。

而中國駐南韓大使館同日稍早則公布，即日起暫停簽發南韓公民赴華訪問、商務、旅遊、就醫、過境及一般私人事務短期簽證，會視乎南韓有否取消對華歧視性入境限制再調整措施。

南韓早於月初暫停簽發中國公民赴韓短期簽證，南韓外交部強調，收緊對華入境防疫限制有科學客觀依據，對中方反制措施表示遺憾，會繼續公開透明地與國際社會分享疫情資訊，並通過外交渠道向中方表達立場。

在北京，外交部重申，各國防疫措施應科學、適度，不應借機搞政治操弄，不影響國家之間正常人員交往。外交部發言人汪文斌：「我們堅決反對少數國家，對中國採取歧視性的入境限制措施，我們也會採取對等的措施。」