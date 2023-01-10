一男子承認煽惑他人立法會選舉不投票　判監兩個月緩刑一年半

【有線新聞】一名男子承認在網上轉載帖文，煽惑他人在2021年立法會選舉不投票，判監兩個月，緩刑一年半。

案發在21年12月，被告胡康騏在社交平台專頁轉載張崑陽的帖文，煽惑他人不投票。辯方求情指被告有悔意，意氣用事才犯案，對家庭感到抱歉，想花更多時間照顧他們。裁判官指本案控罪嚴重，判監是其中一個選項，相信是單一事件、不會再犯，判處緩刑是合適。