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修例風波｜四男女政總外與警員衝突　暴動罪成

【有線新聞】2019年9月底有示威遊行，示威者在政府總部外與警員衝突，4名男女否認暴動罪，經審訊後裁定罪成。
區域法院法官練錦鴻說，其中3名被告的裝束與示威者相近，例如穿黑衣、戴護目鏡及頭盔，可鼓勵其他示威者抵抗執法。另一人則穿著帶有仇警字句的黑T恤，管有噴漆、手持長竹，認為他有意圖參與暴動。最終裁定4名被告罪成，還柙至周五判刑。
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