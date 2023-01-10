52歲女子涉張貼同事個人資料街招　被私隱專員公署拘捕

【有線新聞】一名女子涉嫌未經許可，張貼帶有他人個人資料的街招，被私隱專員公署拘捕。

公署說被捕女子52歲，2019至2021年在一間學校與事主共事，因工作結怨，涉嫌去年7月在學校附近，張貼載有事主照片、中英文姓名、身份證號碼及出生日期的街招，她獲准保釋，等候進一步調查。