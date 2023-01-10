深水埗安老院疑遭縱火釀三傷　疑有人點打火機燒床褥

【有線新聞】深水埗一間安老院懷疑遭縱火，三名男子受傷，其中一人被捕。

安老院位於大埔道近北河街，中午十二時半，一個房間突然起火，自動灑水系統將火撲熄，一名73歲院友燒傷腳，另一79歲院友撞傷面和咀。警方經調查懷疑有人點著打火機燒床褥，拘捕一名80歲院友，他的腳亦燒傷，全部人送去明愛醫院治理。