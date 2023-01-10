最低工資｜勞工界稱只有1.8%勞動人口受惠　促政府落實「一年一檢」

【有線新聞】有勞工界議員說最低工資加至40元，受惠人數只佔勞動人口1.8%，促請政府落實「一年一檢」，並加入更多參數計算。

勞工界（工聯會）郭偉強：「過去多次最低工資調整，基本上都是以追通脹為目標，並未能做到令低薪工友分享經濟成果。現在社會福利的綜援機制下，有一個綜援生活指數，如果我們用這個指數作為參考，基本上已經令我們工聯會主張的生活工資水平能夠彰顯出來。」