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最低工資｜勞工界稱只有1.8%勞動人口受惠 促政府落實「一年一檢」
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2023年01月10日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】有勞工界議員說最低工資加至40元，受惠人數只佔勞動人口1.8%，促請政府落實「一年一檢」，並加入更多參數計算。
勞工界（工聯會）郭偉強：「過去多次最低工資調整，基本上都是以追通脹為目標，並未能做到令低薪工友分享經濟成果。現在社會福利的綜援機制下，有一個綜援生活指數，如果我們用這個指數作為參考，基本上已經令我們工聯會主張的生活工資水平能夠彰顯出來。」
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