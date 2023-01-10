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新世界發展與藥廠合作　免費向基層派1,700盒止痛發燒藥

【有線新聞】有發展商及藥廠合作，免費向基層派1,700盒止痛發燒藥。
新世界發展創立的捐贈配對網上平台，與幸福醫藥、順豐香港合作，由幸福醫藥捐出約1,700盒止痛退燒藥，分配給3間非牟利機構，包括基督教家庭服務中心、香港單親協會及陳校長免費補習天地，再把藥物送予基層家庭、青少年和獨居長者等。
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