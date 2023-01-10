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警方引爆筲箕灣懷疑戰時炸彈　部分碎片飛越東區走廊六條行車線

警方引爆筲箕灣懷疑戰時炸彈　部分碎片飛越東區走廊六條行車線
【有線新聞】筲箕灣發現懷疑戰時炸彈。
警方爆炸品處理課人員在鯉魚門公園山邊引爆，部分炸彈的碎片飛越東區走廊來回六條行車線，跌落東喜道上斜往柴灣方向路邊。
警方下午兩時左右，接獲一名外籍人士報案，在東喜道山邊發現一杖約30厘米乘10厘米懷疑戰時炸彈，警方及消防封鎖現場處理。
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