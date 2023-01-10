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財政預算案｜經民聯倡續派萬元消費券 有助振興經濟
i-Cable
2023年01月10日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】新一份財政預算案下月22日發表，經民聯提交約100項建議，包括繼續派電子消費券。
經民聯（商界一）林健鋒表示：「工商界，特別是中小企，等了三年差不多沒氣了，現在不幫他的話，再等多六個月後就救不了，所以我們要求政府再派新一輪消費券，最好派一萬元，我們回看過去，消費券是幫到實際經濟，市民反應也很好。」
其他建議包括寬免薪俸稅及個人入息稅上限提高至四萬元，另外亦建議繼續推行還息不還本計劃，及要求銀行向有需要企業提供免息貸款。
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