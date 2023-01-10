港澳旅客赴南韓只可降落仁川機場　有旅行社負責人指影響不大

【有線新聞】南韓限制港澳旅客只可降落仁川機場，有旅行社負責人說，去南韓的旅客九成去首爾，新限制影響不大，現時亦非濟州、釜山的旅遊旺季，有需要旅行社會建議客人考慮轉目的地。

旅行社負責人袁振寧表示：「1月10日通知，農曆新年期間很多機位已滿，機票已預訂，以台灣為例要辦簽證，農曆新年前趕不及辦理，可以選擇的地方相對較少，如果選擇不到地方，客人只好取消。」

他稱，擔心連仁川機場也關閉，對客人影響大，變相整個南韓也去不到。