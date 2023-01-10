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本港新增9,379宗確診 跌破一萬宗
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2023年01月10日
港聞
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【有線新聞】本港新型肺炎確診跌破1萬宗，有9,379宗，多75人離世。
本地確診佔9,152宗，輸入有227宗，17間安老及殘疾院舍有20名院友及員工染疫，774間學校呈報1,749人確診。
多兩名本地個案患者感染Omicron XBB變異病毒株，衞生署化驗本月首7日的本地個案，BA.4或BA.5變異病毒株佔近一半。
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