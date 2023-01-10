本港新增9,379宗確診　跌破一萬宗

【有線新聞】本港新型肺炎確診跌破1萬宗，有9,379宗，多75人離世。

本地確診佔9,152宗，輸入有227宗，17間安老及殘疾院舍有20名院友及員工染疫，774間學校呈報1,749人確診。

多兩名本地個案患者感染Omicron XBB變異病毒株，衞生署化驗本月首7日的本地個案，BA.4或BA.5變異病毒株佔近一半。