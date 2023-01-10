解放軍機三面圍台演練　台灣學者：轟炸機與無人機聯合作戰受注目

【有線新聞】解放軍東部戰區近日在台灣周邊進行實戰化演練，形成三面圍台之勢，台灣有學者指出，當中轟炸機與無人機一起飛到台灣東南空域，構成較大威脅。

「我的戰鷹繞著寶島飛，捎來故鄉的思念輕聲喚你歸。」在美國宣布通過涉台法案、對台軍售以及美艦穿越台海之際，解放軍東部戰區發布這條音樂視頻，片段配上東風彈道導彈演習，以及台灣地標日月潭及台北101等，最後顯示這4句：寶島遠離懷抱，易被外賊欺凌，今日長纓護島，伏虎驅狼保民，令外界再度關注台海局勢。

東部戰區星期日在台灣周邊海空域，組織聯合戰備警巡和實戰化演練，重點包括對地和對海攻擊，稱目的是檢驗部隊聯合作戰能力，堅決反擊外部勢力與台獨分裂勢力勾連挑釁的行徑。

根據台灣的國防部，由星期日至星期一清晨的24小時，有57架解放軍機在台海周邊活動，形成三面圍台之勢。有台灣的軍事專家認為，在台海的解放軍機都是在越過所謂中線之後折返，軍事意義較低。但是兩架轟-6轟炸機以及一架無人機，由台灣西南一直飛往東南，加上西南部一架空警-500預警機，相信是進行長程聯合作戰訓練，未來可作為遠距離精確打擊，對台灣構成較大威脅。

台灣當局表示，解放軍演習期間，已出動飛機、船艦和導彈持續監控，又指責大陸在台海周邊持續進行軍事活動。