沙田博康邨單位起火　窗台嚴重焚毀

【有線新聞】沙田博康邨有單位起火，無人受傷。

網上片段見到，起火單位冒出濃煙，窗台嚴重焚毀、外牆熏黑，消防員在火場救出一隻狗，餵牠飲水及安撫。下午四時許，博康邨博逸樓21樓一個單位火警，消防到場派出煙帽隊，開一條喉進入火場灌救，約半小時後將火救熄，一百多名居民疏散到樓下，起火原因有待調查。