CT值未達標未能北上　康復者：心情很辛苦　議員稱本港標準太嚴　梁子超指可取消檢測

【有線新聞】48小時核酸檢測陰性才能北上，部分新型肺炎康復者都「卡關」，因香港的陰性標準嚴謹，康復半個月病毒量很低也視為陽性，有康復者對未能北上感到無奈。

東叔原定星期一去深圳遊玩三日兩夜，確診康復兩星期，他的檢測CT值38，病毒量低仍視為陽性，未達到CT值40的陰性門檻。東叔：「你都不看我的『成績表』，心情真的很辛苦，本來沉悶了三年，突然有機會可以去玩，最重要是不知何時符合。始終我是希望回內地，泰國那邊不理會檢測結果，確診與否你們都可以來，我都走出去舒展一下。」

東叔預約了下星期再過關，打算兩、三日做一次檢測，看看病毒量會否降低，有議員認為香港標準太嚴謹。（九龍中）楊永杰：「隨著復常步伐加快，這些CT值要求其實可以放寬，例如跟隨內地CT值35，甚至30以上已經可以視為陰性。」

檢測承辦商董事長招彥燾：「會犧牲了早發現的檢測功能，因為如果市民真的剛巧不適，CT值30病毒量很低，但他剛剛確診，判斷為陰性的話便有假陰性風險，是否真的可以在關口，如果不是一刀切一定要陰性結果，陽性但CT值35以上容許你入去，我覺得這個是比較合理方案。」

不過有醫生認為檢測都可以取消。呼吸系統專科醫生梁子超：「短期即使有個案輸入本身群體免疫應該都是高水平，不應該是會有一個反彈風險。」梁子超說，如果未來一星期疫情持續向下，亦沒有跨境應診的問題，建議可以取消出入境檢測。