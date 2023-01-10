港澳客限飛仁川　港府稱不合理：要求南韓撤銷

【有線新聞】特區政府要求南韓撤銷，香港航班只可降落仁川機場的限制。

政府說限制不合理，已經去信韓國當局，向韓國駐港總領事館表達強烈關注，要求取消限制。運輸及物流局已經提醒航空公司，向受影響乘客交代最新安排，提供適當協助。