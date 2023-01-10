體育總會七月前須冠以「中國香港」　貝鈞奇：合情合理　有總會感無奈

【有線新聞】港協暨奧委會要求體育總會名稱加上「中國香港」，7月前要完成，有總會說感到無奈，公司、銀行戶口改名需時，港協暨奧委會說可以酌情處理。

翻查港協暨奧委會網頁，轄下83個體育總會名稱，當中只有17個加上「中國香港」。港協暨奧委會向總會發信說，部分總會名稱未加上「中國香港」要求7月1日前正名，以「中國香港」名義參與國際體育賽事和活動，亦要在制服、網站等，展示加上「中國香港」的總會名稱。

港協暨奧委會名譽副會長貝鈞奇：「最近欖球賽事都發生了，只是用香港兩個字，很多在網上下載時，用香港有些在YouTube，其他下載香港一首歌曲，『黑暴』期間用的一首歌引起一些關注。這些年社會狀況變化，我們亦都繼續檢討是否應該統一，其實用『中國香港』都合情合理。」

其中一個體育總會、有過百年歷史的香港汽車會旗下有22個屬會和公司，他們說改名非常困難。香港汽車會會長李耀培：「我們都很無奈，因為汽車會有很多其他項目，包括工商註冊處，包括銀行、包括一些外國組織，例如國際汽聯等，有很多細節需要一些時間才改變到。」

港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜回覆查詢說，七個月時間改名足夠有餘，有困難可以酌情處理，說汽車會旗下的公司不用改名，有份參與國際賽的屬會才要正名。