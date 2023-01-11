涉開漏藥致病人鄧桂思肝衰竭亡　兩醫生控誤殺下周提堂　林哲玄：將限醫生工作能力

【有線新聞】2017年聯合醫院開漏藥，導致病人鄧桂思急性肝衰竭，警方落案起訴兩名時任聯合醫院醫生誤殺，醫管局說重視事件，涉事醫生已調離臨床工作；醫務衞生局局長盧寵茂說，案件進入司法程序，不便評論。

事發2017年，患腎病的鄧桂思在聯合醫院覆診，醫生未留意到她患有乙型肝炎，未處方抗病毒藥，她因急性肝衰竭兩度換肝，經過四個月治療後不治。

事隔六年，警方以誤殺罪起訴兩名診治鄧桂思的醫生，下星期一在東區裁判法院提堂，據了解被告是陳小劍及林治崑。兩人前年因此事被醫委會裁定專業失當，分別除牌三個月及五個月，緩刑一年半及三年。

當年負責為鄧桂思換肝的醫生是醫務衞生局局長盧寵茂，他說進入司法程序，不便評論。盧寵茂：「 （醫生早前已經懲罰了，今次再起訴誤殺，是否一個雙重懲罰？）我暫時沒有意見，因為現在已經進入法律程序。（但會否影響醫護士氣？）」

醫管局亦不評論個案，強調重視事件，涉事員工已經暫停原有職務、調離臨床工作，個案亦轉交死因裁判官跟進。醫管局已成立根源分析委員會，並按建議改善「臨床醫療管理系統」，提醒醫生為乙型肝炎病人處方免疫抑制藥物時，留意病人臨床資訊。

有立法會議員指，現在公立醫院工作量超負荷，會限制醫生工作能力，認為醫生誠心誠意幫助病人，不應面對刑事起訴。醫療衞生界林哲玄：「醫生其實願意承擔責任去面對醫委會，但沒有想過作為醫生全心全意幫助病人，然後居然最後要面對一個刑事起訴，甚至一個誤殺起訴，這是一個相當大的罪名。現在公立醫院，尤其是專科門診工作量，基本上是超負荷，往往同事每晚已經做到七、八點才完成中午的門診，還要上去巡房，給每一個病人的時間是相當有限，當然這個不應該是一個解釋我們為何會看漏東西，但的確會令大家工作能力有所限制。」

醫學會說，非常關注有醫生因醫療事件被控誤殺，特別是診治病人時的刑事責任，正了解情況，會為會員提供協助。