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麥美娟︰免檢通關後重推交流實習 擬假期讓青年人到大灣區
i-Cable
2023年01月11日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】民政及青年事務局局長麥美娟說恢復免檢疫通關後會重推交流實習計劃，讓青年人到大灣區體驗。
民政及青年事務局局長麥美娟︰「這些計劃我們在疫情前一直有做，我們現在恢復之前的計劃，亦都會把這些計劃加強深度，希望每一次計劃都有一個主題，期望年輕人參與計劃後可以圍繞主題，在知識上有增長。我們會考慮在學的年輕人上學的時間表，在假期推出這些計劃、措施。」
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