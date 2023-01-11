荃錦公路、大帽山非法賽車　馬力最高達700匹　16人被捕

【有線新聞】警方拘捕16人，涉嫌非法賽車。

行動檢獲8輛私家車及5輛電單車、被捕人士的手機、賽車服等。警方昨日拘捕16名23至44歲男子，他們涉嫌去年11至12月於荃錦公路來往錦田及大帽山非法賽車，以超出限速一倍的時速行駛，橫越雙白線互相追逐。警方說涉案的私家車、跑車及電單車部分馬力高達700匹，被捕的其中13人下午在粉嶺裁判法院提堂，警方會繼續調查非法賽車是否有事前組織、有沒有牽涉賭博成分等。