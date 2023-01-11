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立場案｜鍾沛權稱《蘋果》停刊後感威脅　一度考慮停運惟不捨：由始至終唔覺有乜嘢做錯過

【有線新聞】《立場新聞》涉發布煽動刊物案續審，時任總編輯鍾沛權作供時提到，《蘋果日報》高層被控違反國安法是回歸以來首次有新聞工作者被控嚴重罪行，他當時感受到威脅，重申《立場》不是煽動刊物，報道一直持平，有引用不同陣營的聲音。
鍾沛權和林紹桐到區域法院應訊，鍾沛權作供時提到國安法生效後壹傳媒及蘋果日報高層被捕及停刊。鍾沛權指，《蘋果》案是回歸以來首次有機構和編採人員被控嚴重罪行，他感受到威脅和壓力「埋身」，思考是否要「做啲嘢」去保護同事。他憶述任職蘋果的太太陳沛敏被捕時一度哽咽，需要休庭。
辯方問到事件有否改變《立場》方針，他說為安全起見，一刀切將博客文章下架，為防公司突然非正常結束，決定終止員工合約、支付遣散費後再重新簽約，盡力減低同事損失。
鍾沛權指，當時仍然留任總編，因為即使政治環境轉變，《立場》「由始至終唔覺有乜嘢做錯過」，不認為會被法律追究。
直至同年十月他辭職，他指決定是為了令家人安心，曾考慮將《立場》結束，最終沒有這樣做是因為「唔甘心、唔捨得」。鍾沛權否認《立場》出版煽動刊物，他指作為新聞機構，出版刊物都是真誠相信、覺得有價值要發表。
辯方又呈上《立場》多篇報道，引用親中及建制派人士的意見，例如前特首梁振英、環球時報前總編胡鍚進等。鍾沛權表示，做法是要平衡博客文章的意見，要報道達到恰當持平，又指《立場》處理不同陣營的聲音都是平鋪直敘，不會加鹽加醋，亦會如實報道政治人物的政治主張，例如港獨，否則可能是「磨平他的尖銳觀點，反而是斷章取義」。
至於立場對社交平台留言的態度，鍾沛權是盡量包容，認為是反映民情和民意，強調留言不代表機構的立場。
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