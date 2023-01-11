國台辦：解放軍機赴台海演練　旨在嚴正警告民進黨與美國軍事勾連

【有線新聞】對於近日解放軍頻繁派軍機到台海附近演練，國台辦回應指是對民進黨與美國軍事勾連、挑釁升級的嚴正警告，又指民進黨當局在恢復「小三通」設置障礙，令廣大同胞預期未能受惠。

有台媒問到，近日大陸軍方頻繁派軍機在台海附近演練，包括早前東部戰區在台灣周邊展開實戰化演練，形成三面圍台之勢等；美方亦加強對台售武；加上有美國智庫組織發表研究報告，推算大陸將於2026年入侵台灣，都有可能影響兩岸關係發展。

國台辦回應指，民進黨當局近來加緊與美國軍事勾連，解放軍演練就是對台美挑釁升級、破壞台海穩定的嚴正警告；又稱美國相關學術組織，旨在挑撥兩岸感情和煽動分裂。

國台辦發言人馬曉光說：「美國一些智庫近一段時間，圍繞台灣問題和台海局勢頻頻推出一些所謂報告，打著學術研究的幌子，幹著進行算計的勾當，大肆渲染販賣中國威脅論，為其國內軍工集團謀利，挑撥兩岸同胞感情，為她們拉攏盟友，搞以台制華服務，這一動機和目的都是顯而易見的。」

對於兩岸「小三通」中斷三年後，上周六起部分海上客運航線復航，馬曉光認為目前「小三通」恢復範圍，令大部分台商、台灣學生和大陸民眾都未能受惠，與廣大同胞預期仍有很大差距：「那麼我們在此敦促民進黨當局順應民意，撤除三年來設置的種種不合理障礙，推動『小三通』全面復航早日實現，盡快恢復兩岸原有客運航點，恢復兩岸人員往來正常化和兩岸民眾交流常態化。」

國台辦又強調，大陸官方自上周日起對新冠病毒感染實施「乙類乙管」，加上春節臨近，陸方積極支持兩岸航空業者，大幅增加兩岸航線航班；航空公司亦會增加運力及調整，為台胞返鄉過年提供便利和保障。