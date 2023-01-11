返回
按輸入鍵開始搜尋

最低工資｜議員指時薪40元仍買不起午餐　物管界：漣漪效應或增管理費

【有線新聞】最低工資5月起加至40元，代表勞聯的立法會議員林振昇認為追不上食物、電費等通脹，40元負擔不起一頓午餐，物業管理業界就估計直接受惠的員工不多。
最低工資此前凍結四年，即將由37.5加到40元，加幅有6.7%，政府形容跑贏同期通脹。有議員說如果集中看外出用膳、食品、電費、燃料等開支升幅，其實跑輸。
選委會界別（勞聯）議員林振昇︰「每年升幅達3%至4%，累計4年加幅可能有接近一成，工作一小時都未必能應付很普通的茶餐廳午餐。打工仔最直接感受，（午餐）加價幾元，但今次最低工資調整只是加了2.5元。」
他說2011年首次制定28元最低工資，當時有20多萬人可以加薪，佔全港打工仔一成；這次加幅估計只有7萬人直接受惠，佔勞動人口約2%。林振昇︰「是否可以將最低工資水平保障人數列入範圍內？希望最少保障到5%至10%最基層、最低收入的一群。」
有物業管理業界代表說大部分保安、清潔工時薪高於40元，要直接加人工的不多。物業服務聯盟主席甄韋喬︰「小型大廈及屋苑、一兩座大廈，管理費可能不太充裕，有些人工可能會較低。」他估計最低工資調升加上漣漪效應，可能令物業管理公司增加10%支出，但暫時難以估計加多少管理費。
上一條影片 內地專家預計年中出現第二波疫情高峰　感染率可達五成
下一條影片 國家民航局受理中外航空公司復航申請　包括中美航線
其他人也在看
一線搜查｜PCR自費核酸全港17個檢測點一覽　最平$120！最快6小時有結果　港人外遊必知
今天
一線搜查丨西裝男搭紅的上水去粉嶺　司機拒載：人哋排咗個幾兩個鐘　業界拆解司機有無犯法
2023年01月04日
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包　5類人建議接種　副作用＋預約方法＋接種地點一文看
2023年01月10日
一線搜查丨新冠快測陽性7大須知　申報平台文件＋隔離令申請教學　請病假可豁免醫生紙？
2023年01月10日
一線搜查丨內地通關出入境5款管制藥不能帶　止痛藥、抗生素屬違法　一個情況可豁免
2023年01月06日
觀塘小巴失事撞壆釀十傷　司機撞車後暈倒　乘客掌軚救車：他轉彎後沒減速
2023年01月09日