最低工資｜議員指時薪40元仍買不起午餐　物管界：漣漪效應或增管理費

【有線新聞】最低工資5月起加至40元，代表勞聯的立法會議員林振昇認為追不上食物、電費等通脹，40元負擔不起一頓午餐，物業管理業界就估計直接受惠的員工不多。

最低工資此前凍結四年，即將由37.5加到40元，加幅有6.7%，政府形容跑贏同期通脹。有議員說如果集中看外出用膳、食品、電費、燃料等開支升幅，其實跑輸。

選委會界別（勞聯）議員林振昇︰「每年升幅達3%至4%，累計4年加幅可能有接近一成，工作一小時都未必能應付很普通的茶餐廳午餐。打工仔最直接感受，（午餐）加價幾元，但今次最低工資調整只是加了2.5元。」

他說2011年首次制定28元最低工資，當時有20多萬人可以加薪，佔全港打工仔一成；這次加幅估計只有7萬人直接受惠，佔勞動人口約2%。林振昇︰「是否可以將最低工資水平保障人數列入範圍內？希望最少保障到5%至10%最基層、最低收入的一群。」

有物業管理業界代表說大部分保安、清潔工時薪高於40元，要直接加人工的不多。物業服務聯盟主席甄韋喬︰「小型大廈及屋苑、一兩座大廈，管理費可能不太充裕，有些人工可能會較低。」他估計最低工資調升加上漣漪效應，可能令物業管理公司增加10%支出，但暫時難以估計加多少管理費。