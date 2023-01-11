返回
按輸入鍵開始搜尋

醫衞局︰13私院疫下共供390張病床　為公院騰出約5萬住院日次

【有線新聞】醫務衞生局說截至周一，13間私家醫院在疫情期間共提供390張病床，累計接收4392名公立醫院病人。
醫衞局回應議員書面質詢，自第五波疫情以來，全部13間私家醫院持續騰出病床，並按照醫管局需要不時調整數量，中大醫院更接收新冠病人，私院合共為公立醫院騰出約5萬個住院日次；另外，自2022年8月起，醫管局邀請私營醫療機構為新冠病人提供遙距診症，至今已服務88495名病人。
上一條影片 國家民航局受理中外航空公司復航申請　包括中美航線
下一條影片 器官共享｜港府：積極開放態度與內地探討　建立恆常機制會考慮分配等法規
其他人也在看
一線搜查｜PCR自費核酸全港17個檢測點一覽　最平$120！最快6小時有結果　港人外遊必知
今天
一線搜查丨西裝男搭紅的上水去粉嶺　司機拒載：人哋排咗個幾兩個鐘　業界拆解司機有無犯法
2023年01月04日
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包　5類人建議接種　副作用＋預約方法＋接種地點一文看
2023年01月10日
一線搜查丨新冠快測陽性7大須知　申報平台文件＋隔離令申請教學　請病假可豁免醫生紙？
2023年01月10日
一線搜查丨內地通關出入境5款管制藥不能帶　止痛藥、抗生素屬違法　一個情況可豁免
2023年01月06日
觀塘小巴失事撞壆釀十傷　司機撞車後暈倒　乘客掌軚救車：他轉彎後沒減速
2023年01月09日