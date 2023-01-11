醫衞局︰13私院疫下共供390張病床　為公院騰出約5萬住院日次

【有線新聞】醫務衞生局說截至周一，13間私家醫院在疫情期間共提供390張病床，累計接收4392名公立醫院病人。

醫衞局回應議員書面質詢，自第五波疫情以來，全部13間私家醫院持續騰出病床，並按照醫管局需要不時調整數量，中大醫院更接收新冠病人，私院合共為公立醫院騰出約5萬個住院日次；另外，自2022年8月起，醫管局邀請私營醫療機構為新冠病人提供遙距診症，至今已服務88495名病人。