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器官共享｜港府：積極開放態度與內地探討 建立恆常機制會考慮分配等法規
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2023年01月11日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】政府說會持積極開放態度探討與內地醫療機構建立恆常的器官捐贈分享機制。
本港一名4個月大女嬰心臟衰竭，早前獲內地捐贈心臟完成移植手術，醫務衞生局說政府會繼續與內地負責中國人體器官分配的單位商討，並密切留意各地包括內地在器官移植方面的發展，以病人福祉為依歸，通盤考慮各項因素，包括兩地遺體器官捐贈、獲取、分配、移植以至進出口等法規和安排等。
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