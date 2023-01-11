港大醫學院創中期肝癌治療三部曲　為不宜手術病人提供根治機會

【有線新聞】港大醫學院全球首創中期肝癌治療三部曲，為無法動手術的病人提供根治機會。

根據香港癌症資料庫，現時七成中期肝癌病人因腫瘤太大或已入侵血管等無法動手術切除，港大醫學院2019年至21年為33個合資格病人試驗「先縮後除」治療三部曲，結果18人接受治療後，14人腫瘤壞死毋須做手術，4人手術後康復，及後覆診的病人兩年內存活率高逾九成。