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六旬婦紅磡寓所內倒斃　其兄嫂被控誤殺　下午提堂

【有線新聞】一名女子前日倒斃紅磡寓所，死者兄嫂被控誤殺，下午會在九龍城裁判法院提堂。
案發在星期一早上八時許，警方接報一名63歲女子昏迷倒臥新柳街7號5樓一個單位，臉有瘀傷，當場證實死亡。警方最初以涉嫌傷人拘捕死者67歲兄長及其63歲妻子，經調查後改列誤殺案。
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