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議員提問樓市應否「撤辣」　何永賢：好因素會出現、要小心處理

議員提問樓市應否「撤辣」　何永賢：好因素會出現、要小心處理
【有線新聞】立法會大會有議員提出目前樓市成交量低，政府是否應考慮「撤辣」，房屋局局長何永賢說要小心處理。
何永賢︰「過去環球經濟情況，利息曾經加了數次，這個趨勢可能會持續，但好的因素會出現，隨着香港通關、經濟活動回來，大家都會留意這兩個因素加在一起的變化會產生甚麼效果，現時貿然撤去這需求管理設施，或好像坊間所說的『撤辣』，要很小心處理。」
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