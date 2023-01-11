i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
香港快運︰運力3月底回復至疫情前水平 年內聘請300人
i-Cable
2023年01月11日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】香港快運說運力將於3月底回復至疫情前水平。
香港快運行政總裁吳潔文︰「3月底會回復至每星期超過400班的數目，當中大家都留意到由去年開始復常到現在，我們較早前，去年疫情期間航班數字是非常少，所以需要一段時間增長。」
香港快運更換新標誌，由以往紫色配紅色改成全部紫色英文字；機艙服務員亦會換上新制服，女性可選擇穿裙或褲。快運說為配合服務復常會增聘空中服務員，目標是今年內聘請300人。
上一條影片
台灣客機乘客充電器閃燃 兩人輕傷
下一條影片
曾涉性侵兒童樞機主教佩爾逝世終年81歲
其他人也在看
一線搜查｜PCR自費核酸全港17個檢測點一覽 最平$120！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
今天
一線搜查丨西裝男搭紅的上水去粉嶺 司機拒載：人哋排咗個幾兩個鐘 業界拆解司機有無犯法
生活
有線生活
2023年01月04日
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包 5類人建議接種 副作用＋預約方法＋接種地點一文看
健康
有線生活
2023年01月10日
一線搜查丨新冠快測陽性7大須知 申報平台文件＋隔離令申請教學 請病假可豁免醫生紙？
生活
有線生活
2023年01月10日
一線搜查丨內地通關出入境5款管制藥不能帶 止痛藥、抗生素屬違法 一個情況可豁免
生活
有線生活
2023年01月06日
觀塘小巴失事撞壆釀十傷 司機撞車後暈倒 乘客掌軚救車：他轉彎後沒減速
港聞
新聞資訊
2023年01月09日
其他人也在看
一線搜查｜PCR自費核酸全港17個檢測點一覽 最平$120！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
今天
一線搜查丨西裝男搭紅的上水去粉嶺 司機拒載：人哋排咗個幾兩個鐘 業界拆解司機有無犯法
生活
有線生活
2023年01月04日
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包 5類人建議接種 副作用＋預約方法＋接種地點一文看
健康
有線生活
2023年01月10日
一線搜查丨新冠快測陽性7大須知 申報平台文件＋隔離令申請教學 請病假可豁免醫生紙？
生活
有線生活
2023年01月10日
一線搜查丨內地通關出入境5款管制藥不能帶 止痛藥、抗生素屬違法 一個情況可豁免
生活
有線生活
2023年01月06日
觀塘小巴失事撞壆釀十傷 司機撞車後暈倒 乘客掌軚救車：他轉彎後沒減速
港聞
新聞資訊
2023年01月09日