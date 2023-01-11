香港快運︰運力3月底回復至疫情前水平　年內聘請300人

【有線新聞】香港快運說運力將於3月底回復至疫情前水平。

香港快運行政總裁吳潔文︰「3月底會回復至每星期超過400班的數目，當中大家都留意到由去年開始復常到現在，我們較早前，去年疫情期間航班數字是非常少，所以需要一段時間增長。」

香港快運更換新標誌，由以往紫色配紅色改成全部紫色英文字；機艙服務員亦會換上新制服，女性可選擇穿裙或褲。快運說為配合服務復常會增聘空中服務員，目標是今年內聘請300人。