立法會選舉是否續設邊境投票站　曾國衞︰暫未有定案

【有線新聞】立法會前年換屆選舉，政府設立邊境投票站方便身在內地的選民投票，政制及內地事務局局長曾國衞說往後會否繼續暫未有定案。

政制及內地事務局局長曾國衞︰「特區政府會因應實際情況，例如邊境管制站設置投票站的必要性、個別管制站可用作投票的空間、人流管理、保安考慮以及內地配合等，從而考慮有關安排是否適用於日後選舉。現行選舉法例只適用於在香港本地進行的選舉，相關法例並不涵蓋香港以外地方。」