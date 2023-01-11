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將藍隧道通車一個月　將軍澳隧道分流遜預期

【有線新聞】將藍隧道通車一個月，對紓緩將軍澳隧道壓力未及政府預期。
運輸及物流局書面回覆立法會質詢，將藍隧道通車一個月，平日早上繁忙時段，將軍澳隧道車流量與通車前30天比較減少約一至兩成，低於政府最初預期可分流三至四成車流，會繼續密切留意將軍澳及觀塘交通流量變化。
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