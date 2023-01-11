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楊紫瓊奪金球獎音樂喜劇類影后 楊潤雄：為香港演員大放異彩感鼓舞
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2023年01月11日
港聞
新聞資訊
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【有線新聞】文化體育及旅遊局局長楊潤雄恭賀楊紫瓊。
楊潤雄恭賀楊紫瓊憑電影《奇異女俠玩救宇宙》奪得金球獎音樂及喜劇類電影最佳女主角，指她憑出色演技及堅毅努力，取得電影界的極高殊榮實至名歸，對香港演員在國際影壇大放異彩感到非常鼓舞。
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