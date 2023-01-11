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警拘37歲男子　涉網上非法售賣未經註冊新冠口服藥

【有線新聞】警方拘捕一名37歲男子，涉嫌在社交平台非法售賣未經註冊的新冠口服藥物。
非法售賣是這一款未經註冊的新冠口服藥。衞生署近日接獲情報，有人透過社交平台出售新冠口服藥，調查後與警方採取聯合行動，衞生署提醒市民切勿購買來歷不明的藥物。
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