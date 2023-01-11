i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
人大釋法｜葉劉：黎智英律師團隊尋英方協助愚蠢 證明中央為何擔心
i-Cable
2023年01月11日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】行政會議召集人葉劉淑儀形容黎智英的國際律師團隊尋求英國政府的協助，是愚蠢和不智。
葉劉淑儀：「竟然有法律界人士，是黎智英辯護團隊要求英國政府干預，更令我覺得為何特首、人大常委會需要，把沒有本地執業資格的海外律師能否參與國安案，要交給行政長官發出一個證明。為何中央這麼擔心？現在看到了，因為法律界人士不是依照法律的常規處理，出於政治偏見干預，這是非常愚蠢和不智的行為。」
上一條影片
金球獎2023｜楊紫瓊《奇異女俠玩救宇宙》首奪影后 楊潤雄稱感鼓舞：香港演員大放異彩
下一條影片
本港增9279宗確診 多67人離世 一人感染XBB變異病毒
其他人也在看
一線搜查｜PCR自費核酸全港17個檢測點一覽 最平$120！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
今天
一線搜查丨西裝男搭紅的上水去粉嶺 司機拒載：人哋排咗個幾兩個鐘 業界拆解司機有無犯法
生活
有線生活
2023年01月04日
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包 5類人建議接種 副作用＋預約方法＋接種地點一文看
健康
有線生活
2023年01月10日
一線搜查丨新冠快測陽性7大須知 申報平台文件＋隔離令申請教學 請病假可豁免醫生紙？
生活
有線生活
2023年01月10日
一線搜查丨內地通關出入境5款管制藥不能帶 止痛藥、抗生素屬違法 一個情況可豁免
生活
有線生活
2023年01月06日
觀塘小巴失事撞壆釀十傷 司機撞車後暈倒 乘客掌軚救車：他轉彎後沒減速
港聞
新聞資訊
2023年01月09日
其他人也在看
一線搜查｜PCR自費核酸全港17個檢測點一覽 最平$120！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
今天
一線搜查丨西裝男搭紅的上水去粉嶺 司機拒載：人哋排咗個幾兩個鐘 業界拆解司機有無犯法
生活
有線生活
2023年01月04日
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包 5類人建議接種 副作用＋預約方法＋接種地點一文看
健康
有線生活
2023年01月10日
一線搜查丨新冠快測陽性7大須知 申報平台文件＋隔離令申請教學 請病假可豁免醫生紙？
生活
有線生活
2023年01月10日
一線搜查丨內地通關出入境5款管制藥不能帶 止痛藥、抗生素屬違法 一個情況可豁免
生活
有線生活
2023年01月06日
觀塘小巴失事撞壆釀十傷 司機撞車後暈倒 乘客掌軚救車：他轉彎後沒減速
港聞
新聞資訊
2023年01月09日