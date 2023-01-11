人大釋法｜葉劉：黎智英律師團隊尋英方協助愚蠢　證明中央為何擔心

【有線新聞】行政會議召集人葉劉淑儀形容黎智英的國際律師團隊尋求英國政府的協助，是愚蠢和不智。

葉劉淑儀：「竟然有法律界人士，是黎智英辯護團隊要求英國政府干預，更令我覺得為何特首、人大常委會需要，把沒有本地執業資格的海外律師能否參與國安案，要交給行政長官發出一個證明。為何中央這麼擔心？現在看到了，因為法律界人士不是依照法律的常規處理，出於政治偏見干預，這是非常愚蠢和不智的行為。」