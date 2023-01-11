本港增9279宗確診　多67人離世　一人感染XBB變異病毒

【有線新聞】本港新增個案繼續少於一萬宗，多67人離世。

單日新增9,279宗確診，262宗輸入個案，其餘為本地感染。一人感染Omicron XBB變異病毒株，感染BQ.1.1的就有兩人。衞生署化驗上周一至日的本地個案，BA.4或5變異病毒株佔約48%。