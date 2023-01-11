返回
按輸入鍵開始搜尋

本港增9279宗確診　多67人離世　一人感染XBB變異病毒

【有線新聞】本港新增個案繼續少於一萬宗，多67人離世。
單日新增9,279宗確診，262宗輸入個案，其餘為本地感染。一人感染Omicron XBB變異病毒株，感染BQ.1.1的就有兩人。衞生署化驗上周一至日的本地個案，BA.4或5變異病毒株佔約48%。
上一條影片 人大釋法｜葉劉：黎智英律師團隊尋英方協助愚蠢　證明中央為何擔心
下一條影片 網傳沿南昌站電梯石壆滑下影片　31歲男違鐵路附例罪成罰款三千
其他人也在看
一線搜查｜PCR自費核酸全港17個檢測點一覽　最平$120！最快6小時有結果　港人外遊必知
今天
一線搜查丨西裝男搭紅的上水去粉嶺　司機拒載：人哋排咗個幾兩個鐘　業界拆解司機有無犯法
2023年01月04日
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包　5類人建議接種　副作用＋預約方法＋接種地點一文看
2023年01月10日
一線搜查丨新冠快測陽性7大須知　申報平台文件＋隔離令申請教學　請病假可豁免醫生紙？
2023年01月10日
一線搜查丨內地通關出入境5款管制藥不能帶　止痛藥、抗生素屬違法　一個情況可豁免
2023年01月06日
觀塘小巴失事撞壆釀十傷　司機撞車後暈倒　乘客掌軚救車：他轉彎後沒減速
2023年01月09日