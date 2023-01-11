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網傳沿南昌站電梯石壆滑下影片 31歲男違鐵路附例罪成罰款三千
i-Cable
2023年01月11日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】一名男子去年在港鐵南昌站沿扶手電梯石壆滑下，違反鐵路附例罪成，罰款三千元。
網上流傳片段，一名男子去年八月十四日在南昌站扶手梯台多次做出危險動作，包括奔跑及沿石壆滑下等，鐵路警區特遣隊人員調查後拘捕31歲姓關男子。
案件在屯門法院提堂，他被裁定違反鐵路附例罪成，罰款三千元。
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