網傳沿南昌站電梯石壆滑下影片　31歲男違鐵路附例罪成罰款三千

【有線新聞】一名男子去年在港鐵南昌站沿扶手電梯石壆滑下，違反鐵路附例罪成，罰款三千元。

網上流傳片段，一名男子去年八月十四日在南昌站扶手梯台多次做出危險動作，包括奔跑及沿石壆滑下等，鐵路警區特遣隊人員調查後拘捕31歲姓關男子。

案件在屯門法院提堂，他被裁定違反鐵路附例罪成，罰款三千元。