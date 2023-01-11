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新界九龍連環爆竊　警拘三男涉八案　涉款近廿萬

【有線新聞】警方拘捕三人，涉及八宗爆竊案。
檢獲證物包括錢箱、爆竊工具及衣物等，警方近日接獲荃灣及東九龍七宗地舖及一宗住宅爆竊案，調查後在荃灣先後拘捕三人，年齡34至50歲。疑匪主要針對低設防的地舖，趁凌晨潛入店內盜竊，八宗案件合共損失約19萬元。
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