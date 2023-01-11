抗疫的士車隊周六起停運　確診者須自行外出求醫

【有線新聞】抗疫的士車隊星期六起停止服務。

抗疫的士去年初運作，免費接載新型肺炎患者往返指定診所或隔離設施。當局指隨著防疫措施放寬，抗疫的士星期六起停止服務，日後確診者看醫生應避免使用人多擠迫的公共交通工具，全程要戴上貼面的外科口罩，也不要在公共場所逗留。抗疫的士運作至今，已完成超過三十七萬宗服務。