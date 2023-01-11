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警拘二人訛稱物業未曾二按騙取千萬貸款 據悉為凱施餅店東主夫婦
i-Cable
2023年01月11日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】警方拘捕一男一女，涉嫌訛稱物業未曾二按，詐騙1,000萬元貸款，據了解是凱施餅店東主夫婦。
涉嫌詐騙被捕的67歲姓蕭男子及66歲姓元女子，據了解是凱施餅店東主蕭偉堅夫婦，獲准保釋，下月初再報到。警方上月接報他們為四個物業申請二按，稱物業只曾按揭一次，貸款公司最終批出約1,000萬元貸款，兩人收款後失去聯絡。報案人其後發現那些物業曾申請二按。
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