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國安委開會商討落實人大釋法內容
i-Cable
2023年01月11日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】維護國家安全委員會舉行會議，討論落實人大就國安法釋法的內容。
國安委表示，會全力落實人大在釋法內容的說明，依法履行國安法第十四條訂明的職責，包括分析研判香港特區，維護國家安全形勢；規劃工作、制定政策，推進法律制度和執行機制建設，協調重點工作和重大行動。支持特區政府盡快就《法律執業者條例》提出修訂，適當處理沒有本地全面執業資格的海外律師參與涉及國安案件的問題。
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